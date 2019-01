Segale con pomodorini del piennolo

Dopo tante abbuffate indimenticabili tra pranzi in famiglia e cenoni con amici, si sente il bisogno di concedersi un po di tregua e prendersi cura del proprio corpo.

Gli esperti consigliano tanta frutta e verdura,ridurre le quantità di carboidrati, bere molta acqua ma soprattutto fare attività fisica.

Vi consiglio lunghe passeggiate all’aria aperta, fa bene non soltanto al nostro corpo ma anche alla nostra mente.

Le segale sono un piatto ricco di proprietà nutrizionali, un concentrato di vitamine e minerali, si possono utilizzare in cucina per torte salate oltre che nelle zuppe e minestre grazie al suo sapore delicato e gradevole.

INGREDIENTI

2 mazzetti Segale

400 g Pomodorini del Piennolo

1 Aglio

olio evo q.b.

sale q.b

pepe nero q.b ( facoltativo)

PROCEDIMENTO

Pulire le segale, eliminiamo le foglie esterne quelle più dure, e teniamo solo le foglie tenere , eliminiamo i filamenti dalle coste e lasciamo in ammollo per una decina di minuti con un cucchiaio di bicarbonato, per eliminare tutte le impurità sciacquare bene sotto l’acqua corrente, dopo lessatele in una pentola in abbondante acqua salata per circa 10 minuti.

Nel frattempo in un padella soffriggiamo uno spicchio d’aglio schiacciato aggiungiamo i pomodorini a pezzetti,e fate cuocere per cinque minuti;unire le segale stufate e finiamo la cottura a fiamma dolce per circa 10 minuti,comunque fino a quando le coste risulteranno tenere.Infine aggiungere il pepe nero e il sale servite ben caldo.Buon Appetito!

Feste e Sagre: 26/27 Gennaio “ Festa di S. Antonio Abate” a Santo Stefano Medio, caratteristico villaggio Messinese, situato alle pendici dei monti Peloritani.

Degustazione prodotti tipici della tradizione gastronomica.

info su www.santostefanomedio.com