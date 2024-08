Rifiuti, 300mila euro in più di costi per Messina

L'allarme era stato lanciato dal deputato regionale Lombardo dopo l'incendio all'impianto Rem di Catania

MESSINA – Un nuovo allarme sui rifiuti e un aumento di costi di 300mila euro per Messina. L’allarme era stato lanciato dal deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo: “Un’altra tegola su 200 Comuni per la chiusura dell’impianto Rem”. Ha messo in rilievo il parlamentare e sindaco cii Roccalumera: ““La chiusura improvvisa dell’impianto a causa di un incendio, in contrada Milisinni – Passo Martino, ha scatenato un’ondata di preoccupazione nella Sicilia orientale. La decisione, comunicata dall’azienda ai circa 200 Comuni conferitori, rischia di creare un grave problema nella gestione della frazione organica della raccolta differenziata”.

“Un incremento dei costi se il disagio dovesse continuare”

Da parte sua, l’assessore Francesco Caminiti spiega: “Come Comune, continuiamo a consegnare alla struttura Rem, la quale provvederà a trasferire i rifiuti. Abbiamo preventivato un incremento dei costi, fino al termine dell’anno, di 300mila euro se il disagio dovesse continuare”.

