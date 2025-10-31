Rinviati i funerali di Francesco Vita: ci sono nuovi indagati per l’incidente in via Celi

Le videocamere di sorveglianza rivelano un particolare inedito e l'indagine si allarga...

Messina – Slittano a metà della prossima settimana i funerali di Francesco Vita, vittima dell’incidente avvenuto lunedì scorso in via Celi. Oggi si sarebbe dovuta tenere l’autopsia per stabilire la causa della morte e domani la celebrazione, una volta dissequestrata la salma del ciclista di 56 anni spirato al Policlinico. Ma il Pm Fabrizio Monaco che coordina gli accertamenti a rinviato tutto a lunedì prossimo. Il magistrato ha infatti necessità di approfondire il ruolo di altri indagati, che stanno per essere avvisati in queste ore.

Un altro indagato

Almeno una la persona coinvolta, oltre all‘autista cinquantenne del tir entrato in collisione con la due ruote di Vita, ovvero il proprietario di un veicolo parcheggiato sulla via Adolfo Celi quella tragica mattina. Quel parcheggio, di cui ora di valuterà la regolarità, potrebbe aver influito sulla dinamica dell’impatto che ha sbalzato a terra il cinquantaseienne di Zafferia, poi ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Il colpo di scena è arrivato stamane e viene fuori dalle relazioni che la Polizia municipale ha consegnato alla Procura, dopo i rilievi sul posto e dopo aver passato al setaccio le immagini di video sorveglianza della zona. Forse proprio una delle immagini ha inquadrato meglio quegli ultimi minuti prima dell’incidente dall’esito tragico, rivelando un dettaglio che il primo sopralluogo sul posto non aveva evidenziato.

“E’ necessario questo passaggio perché – chiarisce l’avvocato Nino Cacia che assiste i familiari della vittima – se vi sono responsabilità di altri soggetti già evidenti, occorre fornire agli indagati la possibilità di intervenire all’autopsia con proprio consulente. Le risultanze della accertamento autoptico sarebbero altrimenti inutilizzabili nei loro confronti.

Slitta il funerale

Si allarga quindi l’indagine sul sinistro avvenuto in zona sud cittadina che ha riacceso le polemiche sull’impatto dei lavori per il raddoppio ferroviario. Adesso si dovrà attendere l’inizio della prossima settimana per l’incarico alla dottoressa Daniela Sapienza, che probabilmente lo effettuerà il giorno successivo. I funerali di Francesco Vita erano stati fissati per domattina alle 11.30 alla chiesa di Zafferia. Adesso si terranno probabilmente non prima di mercoledì prossimo.