Rione Ferrovieri, il grido d’aiuto degli abitanti: “Qui siamo oltre il degrado, viviamo in pericolo” VIDEO

Tetti che crollano, infiltrazioni d'acqua e balconi inagibili: storia di un'emergenza abitativa lunga 16 anni a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora una volta raccogliamo la richiesta d’aiuto delle famiglie che vivono nelle palazzine di via Alessandria nel Rione Ferrovieri. Eravamo stati in queste abitazioni un anno fa, ma adesso la situazione sembra essere notevolmente peggiorata. I crolli sono all’ordine del giorno, le infiltrazioni attraversano tutti i piani, dalla terrazza ai seminterrati, e i balconi sono quasi tutti inagibili.

Le testimonianze

Come raccontano le stesse abitanti dello stabile “la nostra condizione va oltre il degrado, qui siamo proprio in pericolo”. Non si sentono sicure Alessandra Oliveri, Lilla Alessi, Katia Bitto e Anna Lo Duca a vivere sotto i tetti che si sgretolano e i fili dell’elettricità sono bagnati dalle perdite d’acqua.

“Resistiamo da 16 anni, siamo stanche”

“Chiediamo aiuto da 16 anni ormai, siamo stanche e non abbiamo più pazienza”, raccontano. Alcuni di loro, infatti, abitano in queste condizioni da ormai 16 anni, altri da meno tempo ma tutti condividono gli stessi disagi. Alcune famiglie, considerate abusive, convivono con la tegola dello “sfratto”, o più precisamente sgombero, sulla loro testa. Alcune esecuzioni sono state scongiurate nei mesi scorsi, la questione non è stata risolta ma solo rimandata. Queste persone non saprebbero dove altro andare e chiedono da anni di essere regolarizzate o inserite nelle graduatorie fra i nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.

