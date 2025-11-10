 Rione Taormina, entrano in cantiere e rubano gasolio dalle ruspe

Redazione

lunedì 10 Novembre 2025 - 10:30

E' il secondo furto da quando sono iniziate le demolizioni delle baracche a Messina

MESSINA – Furto nel cantiere del Rione Taormina. Ignoti sono entrati in cantiere alle 22.30 circa di sabato sera e hanno rubato 240 litri di gasolio dalle ruspe.

E’ il secondo furto dall’inizio delle demolizioni delle baracche. Era già accaduto la notte del primo colpo di ruspa, lo scorso 16 ottobre.

Il furto è avvenuto nonostante la presenza della videosorveglianza e l’allarme lanciato dalle sirene. La ditta che sta eseguendo i lavori ha già denunciato l’episodio alla polizia.

