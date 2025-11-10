 Rione Taormina, entrano in cantiere e rubano gasolio dalle ruspe VIDEO

Rione Taormina, entrano in cantiere e rubano gasolio dalle ruspe VIDEO

Redazione

Rione Taormina, entrano in cantiere e rubano gasolio dalle ruspe VIDEO

lunedì 10 Novembre 2025 - 10:30

E' il secondo furto da quando sono iniziate le demolizioni delle baracche a Messina

MESSINA – Furto nel cantiere del Rione Taormina. Ignoti sono entrati in cantiere alle 22.30 circa di sabato sera e hanno rubato 240 litri di gasolio dalle ruspe.

E’ il secondo furto dall’inizio delle demolizioni delle baracche. Era già accaduto la notte del primo colpo di ruspa, lo scorso 16 ottobre.

Il furto è avvenuto nonostante la presenza della videosorveglianza e l’allarme lanciato dalle sirene. La ditta che sta eseguendo i lavori ha già denunciato l’episodio alla polizia.

Un commento

  1. Emanuele Ferrara 10 Novembre 2025 12:12

    Vedete che malviventi che ci sono a Messina: rubano anche il gasolio dalle ruspe che devono abbattere le baracche! Vedete che razza di gentaglia che abbiamo in circolazione. Ci vorrebbe un repulisti generale! Buttate la chiave.

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina celebra Camilleri, al Palacultura la lettura teatrale “Ora dimmi di te – Lettera a Matilda”
“La Giunta Schifani si deve dimettere”, presidio a Palermo l’11 novembre
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED