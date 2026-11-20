Per lui è il terzo mandato consecutivo

Si conclude a Cagliari il 60° Convegno Nazionale del Collegamento Nazionale Santuari Italiani (CNS), svoltosi dal 16 al 19 novembre sul tema «Alla scuola di Maria, il Santuario educa alla fede». Quattro giornate di incontro, riflessione e condivisione che hanno visto la partecipazione di Rettori e operatori pastorali provenienti da numerosi Santuari italiani, chiamati a confrontarsi sul valore e sulla missione dei luoghi santuariali nella vita della Chiesa contemporanea.

Al centro dei lavori, la figura di Maria come maestra di fede e modello di ascolto del Vangelo, e il Santuario come luogo privilegiato di evangelizzazione, accoglienza e formazione spirituale. È emersa, in particolare, la necessità di riscoprire la vocazione educativa dei Santuari, chiamati non soltanto ad accogliere i pellegrini, ma anche ad accompagnarli nella maturazione della fede e nell’incontro personale con Cristo.

A conclusione del Convegno, l’Assemblea generale ha riconfermato Padre Mario Magro, religioso della Congregazione dei Rogazionisti e Rettore della Basilica Santuario di Sant’Antonio di Padova in Messina, alla Presidenza nazionale del Collegamento.

La rielezione costituisce un significativo attestato di stima e di fiducia da parte dei Rettori dei Santuari italiani, che affidano nuovamente a Padre Magro la guida del Collegamento, dopo undici anni di impegno e di servizio. Nel corso del suo mandato, egli ha promosso la comunione tra le diverse realtà santuariali, la formazione dei Rettori e degli operatori pastorali e una crescente valorizzazione del ruolo dei Santuari nella missione evangelizzatrice della Chiesa.

Particolare attenzione è stata riservata al dialogo con la Conferenza Episcopale Italiana e il Dicastero per l’Evangelizzazione, contribuendo a rafforzare la presenza e la voce dei Santuari negli organismi ecclesiali e nei percorsi pastorali della Chiesa, sia in Italia sia a livello universale.

Insieme al Presidente sono stati eletti i cinque componenti del Consiglio Direttivo nazionale:

Mons. Mocerino Pasquale – Santuario pontificio di Pompei (NA); Don Michele Viviano – Santuario Maria Ausiliatrice di Torino; Don Fabio Ruffini – Santuario del prodigioso Sangue di S. Maria in Vado Ferrara; Don Emilio Rocchi – Santuario di S. Maria Apparente Civitanova Marche (MC); Don Francesco Di Stefano – Santuario di S. Maria del Ponte Caltagirone (CT).

Il segretario nazionale, Don Paolo D’Ambrosio, nel comunicare l’esito delle elezioni, esprime soddisfazione per la rinnovata fiducia accordata a Padre Mario Magro e per la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, formulando a tutti gli eletti i migliori auguri di buon lavoro.

Il nuovo mandato si apre con l’impegno di proseguire il percorso intrapreso, guardando alle nuove sfide della pastorale santuariale e promuovendo sempre più i Santuari come luoghi di accoglienza, consolazione e speranza, autentici avamposti di fede e di misericordia, capaci di testimoniare il Vangelo e accompagnare spiritualmente le donne e gli uomini del nostro tempo.