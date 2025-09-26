 Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO

Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO

Silvia De Domenico

Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO

venerdì 26 Settembre 2025 - 12:00

Una striscia di 22 baracche trasformate in discarica

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le ruspe tornano in aziona nella zona di Fondo Fucile. Iniziano le demolizioni della baraccopoli di Largo Diogene, una striscia di 22 baracche che si affaccia sul Viale Gazzi. Da quando sono disabitate sono state trasformate in discarica. Nonostante la bonifica già effettuata da Messina Servizi alcune delle casette sono ancora piene di rifiuti. Ad eseguire le demolizioni è la ditta Cericola, incaricata dall’Ufficio commissariale al Risanamento delle baraccopoli di Messina.

Vedi qui la galleria fotografica

Largo Diogene
Largo Diogene
Largo Diogene
Largo Diogene

Un commento

  1. Gianni 26 Settembre 2025 13:06

    Ricordatevi di via Rosso da Messina dimenticata dagli Amministratori e Enti pubblici locali 🙏 siamo stanchi. Dobbiamo fare rumore??

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina, 650mila euro di debiti sportivi. C’è la prima offerta d’acquisto
Corse soppresse Atm. Russo: “Il programma non corrisponde al numero di autisti”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED