Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO

Una striscia di 22 baracche trasformate in discarica

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le ruspe tornano in aziona nella zona di Fondo Fucile. Iniziano le demolizioni della baraccopoli di Largo Diogene, una striscia di 22 baracche che si affaccia sul Viale Gazzi. Da quando sono disabitate sono state trasformate in discarica. Nonostante la bonifica già effettuata da Messina Servizi alcune delle casette sono ancora piene di rifiuti. Ad eseguire le demolizioni è la ditta Cericola, incaricata dall’Ufficio commissariale al Risanamento delle baraccopoli di Messina.

