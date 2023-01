Riscaldamenti a scuola, il Comune corre ai ripari: c'è anche la Cannizzaro-Galatti - Tempostretto

Bando in scadenza il 31 gennaio. Oltre alla scuola che rischia la chiusura, ecco quali sono le altre tre interessate

MESSINA – Un bando da poco più di 125mila euro (iva esclusa) per “riscaldare” quattro scuole. Il Comune di Messina ha pubblicato a fine dicembre un bando di gara rivolto a soggetti che potranno aggiudicarsi diversi lavori, con il criterio del minor prezzo. Si tratta della sostituzione delle dorsali dell’impianto termico della scuola Cannizzaro-Galatti, dell’unità centralizzata della Tommaseo, e dei climatizzatori degli istituti scolastici Mazzini e Gallo.

C’è anche la Cannizzaro-Galatti

La scadenza prevista è per il prossimo 31 gennaio. Quello dei riscaldamenti all’interno delle scuole resta un tema cruciale, che si ripropone ogni inverno con l’abbassamento delle temperature e che durante l’anno scolastico in corso è solo stato “rimandato” proprio a causa di un meteo clemente, quantomeno fino a dicembre. E tra le scuole coinvolte in questo caso c’è anche la Cannizzaro-Galatti, che tiene in ansia i genitori, attivatisi con una raccolta firme per tenerla aperta. L’istituto dovrà subire lavori di adeguamento che richiederebbero almeno 2 anni e fondi per circa 10 milioni dal Pnrr.

Problemi in tante scuole in città

Il problema però riguarda tanti altri istituti della città. Basti pensare a quanto segnalato già settimane fa dai genitori della scuola elementare “Giuseppe Mauro”, oltre alla protesta “minacciata” dalle mamme di alunne e alunni della “Annibale Maria di Francia” del Villaggio Cep. La questione è aperta e il dibattito si amplia giorno dopo giorno.