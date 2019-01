D'Uva: "L'Italia ha bisogno di infrastrutture, il ministro Toninelli lo sa"

"Abbiamo strade dissestate che quotidianamente mettono a rischio la vita delle persone che vi transitano. Il nostro Paese ha bisogno di infrastrutture di base, utili a chi si sposta ogni giorno anche su medie distanze. E' da li' che passa la sfida della competitivita', non certo da mega infrastrutture inutili e costose. Penso ad esempio alla Sicilia che a causa dell'indifferenza dei vecchi governi, oggi si ritrova a fronteggiare una situazione di grande emergenza. Il ministro Danilo Toninelli conosce bene la vicenda ed ha gia' dimostrato grande attenzione verso questo delicato tema. Infatti sta gia' lavorando per scegliere un commissario che dovra' gestire con grande minuzia cantieri e progetti che mettano in sicurezza le infrastrutture siciliane. Per far ripartire il Paese bisogna intervenire dal basso. Le opere faraoniche possono anche aspettare, diamo priorita' agli interventi di base", lo scrive su Facebook Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera. (ANSA).

