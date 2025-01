Ritiro, con la Befana si è chiuso Natale in periferia

L'iniziativa a Messina promossa dalla Cisl, con il patrocinio del Comune

MESSINA – Una Befana per i bimbi del quartiere di Giostra-Ritiro. È stata la Befana a chiudere oggi la terza edizione di “Natale in periferia”, arrivata al Centro sportivo “Giovanni XXIII” a cavallo della sua scopa per distribuire dolci e carbone. Erano presenti il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, l’assessora alle Politiche sociali, Liana Cannata, e il presidente del Csi Messina, Santino Smedile.

L’iniziativa era inserita all’interno del cartellone natalizio promosso dalla Cisl Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria del Gesù con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Anteas Cisl e Anolf Cisl.

«È un iniziativa lodevole – ha detto l’assessora Cannata – giunta alla sua terza edizione e compartecipata dal Comune di Messina che vede la sinergia di tante realtà che animano Ritiro e quelli che sono i luoghi di aggregazione che coinvolgono tutte le famiglie e i più piccoli».

«Si chiude – è il commento il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – un cartellone importante che per il terzo anno abbiamo riproposto in periferia, a Ritiro, con l’aiuto dell’amministrazione comunale e di tante associazioni come il CSI, la parrocchia che in questo mese ci hanno dato una mano in maniera attiva per rendere questo quartiere vivo durante il mese di Natale. La Befana chiude questa manifestazione in una giornata che ha visto tanti bambini divertirsi e per noi è l’ennesima giornata di gioia perché questo è il risultato di un grande lavoro di squadra che abbiamo fatto tutti, in una rete e con una sinergia che sta funzionando sempre di più in periferia».