Ritorna il Cineforum Orione, incontro con il regista Andrea Segre - Tempostretto

Si cominicia oggi al Lux con il film "Welcome Venice"

MESSINA – Al via oggi il secondo ciclo della stagione del Cineforum Orione al Cinema Lux alla presenza del regista Andrea Segre. Dopo la pausa estiva, riapre il Cinema Lux con il secondo ciclo della rassegna annuale del Cineforum Orione, sempre nel segno della qualità cinematografica.

Il classico appuntamento cinefilo, imperdibile per i tanti soci del Cineforum, propone a partire dal 19 settembre 10 titoli, quasi tutti in prima visione assoluta per la città di Messina.

Andrea Segre

Incontro con il regista Segre sul film “Welcome Venice”

Primo film in programma “Welcome Venice” di Andrea Segre, con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran e Ottavia Piccolo. Presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia 2021, il film – ambientato a Venezia – riflette sui temi della trasformazione urbana all’interno della cornice conflittuale e intergenerazionale di una famiglia di pescatori della laguna.

Tre le proiezioni in programma oggi: 16.30 – 18.30 – 20.30. Al termine dello spettacolo delle 20.30 il regista veneto Andrea Segre, apprezzato documentarista e già autore dei lungometraggi “Io sono Li”, “La prima neve” e “L’ordine delle cose”, sarà presente in sala per incontrare il pubblico del Cineforum.

L’abbonamento e oggi Cinema in Festa

L’abbonamento all’intero ciclo di 10 film costa 20 euro, ma per chi ha acquistato l’abbonamento annuale 2022 le proiezioni in oggetto sono tutte ricomprese senza alcun altro onere; il costo di un singolo spettacolo è di 5 euro, ma lunedì 19 settembre – in concomitanza con l’iniziativa ministeriale Cinema in Festa – il costo del biglietto sarà di 3,5 euro.

Il programma si svolge con l’intervento del ministero della Cultura e della Regione siciliana – assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e assessorato Turismo Sport e Spettacolo – e con il patrocinio gratuito della Ficc (Federazione Italiana Circoli del Cinema), realtà alla quale aderisce lo stesso Cineforum Orione.

Il programma è disponibile online sui siti.

