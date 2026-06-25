 Ro Racing, buone prove per la scuderia impegnata tra Rally e Slalom

Ro Racing, buone prove per la scuderia impegnata tra Rally e Slalom

Simone Milioti

Ro Racing, buone prove per la scuderia impegnata tra Rally e Slalom

giovedì 25 Giugno 2026 - 18:00

I piloti della scuderia siciliana sono stati recentemente impegnati al 54° Rally di San Marino e al 5° Slalom Miniera Cozzo Disi

L’attività della scuderia Ro Racing procede senza soste e anche nello scorso fine settimana sono giunti piazzamenti di rilievo. Paolo Andreucci e Rudy Briani, dopo essere stati in testa, hanno chiuso al settimo posto il Rally di San Marino, quarta prova del Campionato italiano rally terra. In Sicilia, al quinto Slalom Miniera Cozzo Disi, terzo gradino del podio per Antonino Di Matteo grande protagonista della stagione.

Settimo posto al San Marino Rally

Al 54° San Marino Rally, quarto atto del Campionato italiano rally terra, Paolo Andreucci e Rudy Briani, a bordo della loro Skoda Fabia RS calzata MRF Tyres, hanno concluso le loro fatiche in settima posizione. I pluricampioni italiani dopo esser stati al comando della classifica all’avvio delle ostilità, hanno pagato una scelta di gomme troppo morbida nel prosieguo della gara e alla fine si sono dovuti accontentare del piazzamento nella “Top Ten”.

Il terzo posto allo Slalom Miniera Cozzo Disi

In Sicilia, al 5° Slalom Miniera Cozzo Disi – Casteltermini, nuovo podio stagionale per Antonino Di Matteo, che continua a inanellare, al volante della sua inseparabile Gloria C8 Suzuki, risultati importanti. Il driver di Sciacca, grazie al terzo posto agguantato in provincia di Agrigento compie un passo avanti importante nel Campionato siciliano. Nuovo successo in classe A1400 per Giuseppe Di Miceli, a bordo della sua MG ZR 105, ormai punto di riferimento tra le vetture turismo a ruote coperte. Vittoria del Gruppo Prototipi Slalom e della classe P1 per Paolo Torregrossa, in gara con la sua Fiat 500 Sporting.

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