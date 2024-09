Roberto Redsox Mantovani presenta “Tassista di notte” a Messina

Racconta la sua storia in un libro: appuntamento giovedì 19 settembre alla Feltrinelli

MESSINA – Roberto Redsox Mantovani presenta alla Feltrinelli di Messina il libro “Tassista di notte”. Appuntamento giovedì 19 settembre, alle 18, alla libreria Feltrinelli di via Ghibellina.

Come è nato il libro

ha tre passioni: la squadra di baseball americana dei Redsox (che omaggia fin dal nome) la sua città, Bologna, e il suo mestiere, il tassista. Per anni racconta le strade della città emiliana ed i suoi clienti su Twitter (ora X), riscuotendo un grande successo, brevi racconti letti da migliaia di followers. Proprio per amore della sua attività, si intesta una battaglia di trasparenza pubblicando ogni giorno il resoconto degli incassi, dove dimostra che la maggior parte degli introiti arriva dai pagamenti con carta decisamente superiori a quelli in contante. Battaglia che gli procura l’avversione dei suoi colleghi, che non vedono di buon occhio i pagamenti con Pos. Da qui una serie di disavventure, dagli insulti a vandalismi sulla sua autovettura fino alla espulsione dalla Cooperativa taxi in cui lavorava. La sua storia è raccontata in un libro