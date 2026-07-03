 Roccalumera. Colpo al chiosco, 2 arresti

Roccalumera. Colpo al chiosco, 2 arresti

Alessandra Serio

Roccalumera. Colpo al chiosco, 2 arresti

venerdì 03 Luglio 2026 - 15:00

Carabinieri arrestano due giovani che avevano rubato in un chiosco del lungomare

Sono ai domiciliari i due giovani arrestati dai carabinieri a Roccalumera dove nella notte avevano rubato in un chiosco del lungomare. Il 25enne ed il 26enen sono accusati di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono già noti alle forze dell’Ordine.

Il chiosco forzato sul lungomare

Una segnalazione al 112 ha permesso ai militari della locale stazione e del Nucleo Radiomobile di intervenire sul lungomare, dove il chiosco era stato danneggiato e da dove erano stati portati via diversi utensili e attrezzi utilizzati nell’attività.

Arresto lampo dei due giovani

Gli accertamenti e le ricerche eseguite hanno permesso agli uomini dell’Arma di raggiungere in breve i due giovani che hanno aggredito i militari nel vano tentativo di sottrarsi al controllo. Adesso sono agli arresti in attesa della decisione del giudice.

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