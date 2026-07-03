Messina Volley, Gaetano Costa resta responsabile dello staff medico

Quinto anno di fila con le leonesse giallo-blu, il dottore dichiara: "La B2 è il regalo più bello"

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza la riconferma del dottor Gaetano Costa alla guida dello staff medico della società peloritana anche per la stagione 2026/2027. Professionista di comprovata esperienza e punto di riferimento per atlete e staff tecnico, il dottor Costa continuerà a garantire la propria competenza nel corso della nuova stagione giallo-blu nel campionato nazionale di Serie B2 femminile.

“Per il quinto anno farò parte di questa società – commenta il dottor Costa – e questo testimonia la voglia di stare in questa squadra, una grande famiglia, composta da persone in cui la serietà e la responsabilità trasmettono i veri valori del significato dello stare insieme e dell’amicizia. Vorrei sottolineare, dal punto di vista personale e professionale, il rispetto reciproco con le figure dirigenziali, con la staff tecnico e con le atlete, che mi ha portato ancora a stare insieme a loro e spero anche per il futuro”.

“La B2? È il regalo più bello – conclude Costa – in quanto da quando sono entrato a far parte di questa società ho messo anima e cuore, vista la partecipazione delle ragazze, degli allenatori e del presidente per ottenere questo risultato”.