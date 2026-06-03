 Roccalumera. FdI incalza l'Amministrazione sul degrado del lungomare

Roccalumera. FdI incalza l’Amministrazione sul degrado del lungomare

Gianluca Santisi

Roccalumera. FdI incalza l’Amministrazione sul degrado del lungomare

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mercoledì 03 Giugno 2026 - 17:54

Il locale circolo attacca il sindaco: "Servono interventi immediati"

ROCCALUMERA – Nonostante la ricomposizione della Giunta, non c’è pace per il sindaco Pippo Lombardo, finito ancora una volta sotto il fuoco di Fratelli d’Italia. Gli ex alleati hanno diramato un comunicato in cui attaccano l’Amministrazione comunale sullo stato di abbandono del lungomare.

“Nessuno ignora i gravi danni provocati dal ciclone che ha colpito il nostro territorio – sottolinea il circolo di FdI -. Tuttavia, è altrettanto evidente come nei comuni limitrofi gli interventi di ripristino abbiano consentito di superare gran parte delle criticità, mentre a Roccalumera persistono situazioni che continuano a suscitare malcontento e segnalazioni. È proprio questa differenza nei risultati a imporre una riflessione sull’efficacia della programmazione e sulla capacità dell’Amministrazione di dare risposte concrete ai cittadini”.

L’attacco a Lombardo: “Trascura Roccalumera”

“Mentre il Sindaco appare impegnato in trasferte per la gestione del partito e sofferente per gli equilibri politici della sua maggioranza – continua FdI – il rischio concreto è che vengano trascurate le esigenze quotidiane del territorio e le aspettative di cittadini, operatori commerciali e attività turistiche. Chi sceglie Roccalumera per trascorrere una giornata al mare o un periodo di vacanza deve trovare un paese ordinato, accogliente e all’altezza delle sue potenzialità”.

Fratelli d’Italia ritiene che, in una fase così delicata, “non sia sufficiente limitarsi a sostituire delle caselle vuote o ricorrere a soluzioni di carattere fiduciario”. “Al paese – prosegue la nota – servono interventi immediati di pulizia, manutenzione e riqualificazione del lungomare e della spiaggia, accompagnati da una programmazione costante per tutta la stagione estiva. Serve una strategia chiara che metta al centro il decoro urbano, la fruibilità degli spazi pubblici e il sostegno alle attività che operano nel comparto turistico. I cittadini meritano chiarezza, trasparenza e una visione amministrativa capace di restituire stabilità all’azione di governo locale. Ma meritano soprattutto risultati. La stagione estiva è già iniziata e Roccalumera non può permettersi di perdere ulteriormente tempo prezioso”.

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