Roccella Jonica. Tre sbarchi di migranti nelle ultime 48 ore

REOCCELLA JONICA – Nelle ultime 48 ore sono stati ben tre gli sbarchi di migranti nel Porto delle Grazie. L’ultimo ha riguardato 75 migranti a bordo di una barca a vela, soccorsi al largo dalla motovedetta CP 36 della Guardia costiera. Si tratta di 50 uomini, 12 donne e 13 minori. Poche ore prima, sempre su due imbarcazioni a vela la Guardia Costiera era intervenuta altre due volte, la prima portando in salvo 80 migranti e la seconda volta era intervenuta in soccorso di altri 67 migranti, tra cui 44 uomini, 12 donne e 11 minori. In tutti e tre i casi si è trattato di profughi provenienti dall’Iran, dall’Iraq e dall’Afghanistan. Una volti sbarcati, i profughi sono stati messi in fila per le procedure di identificazione. Dall’inizio dell’anno ad oggi gli sbarchi nel Porto di Roccella Jonica sono stati 24 per un totale di 1600 stranieri