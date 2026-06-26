Rodia presa d’assalto nei weekend, tra inciviltà diffusa e mancanza di controlli

La denuncia di un nostro lettore: "Rifiuti abbandonati ovunque e auto lasciate in tripla o quarta fila. E i controlli?"

MESSINA – Rifiuti di ogni tipo abbandonati sparsi o in sacchetti sul lungomare, macchine parcheggiate ovunque, strade intasate e quella sensazione di mancato controllo del territorio che consente agli incivili di spadroneggiare impuniti.

Sono le “cartoline” da Rodia che ci manda un nostro lettore. “Non la periferia del Terzo Mondo, come si diceva una volta – racconta – ma un territorio che si trova pienamente all’interno del Comune di Messina e tra l’altro fortemente rivendicato in occasione del referendum di qualche anno fa”.

Le foto scattate questa mattina in prossimità degli accessi alla spiaggia non lasciano spazio a dubbi. “Questi “ricordini” – scrive il cittadino – sono evidentemente lasciati dai bagnanti che nel week end si riversano su questa spiaggia, il che sembrerebbe un controsenso: ragionando con l’ingenuità di un bambino, se questo posto piacesse davvero loro, lo tratterebbero un po’ meglio. Ad ogni modo, l’inciviltà purtroppo esiste da sempre, non è stata inventata da Sindaco, Giunta o Consiglio; qualcuno però potrebbe sia prevenire che sanzionare. Non guasterebbero più cestini, né qualche vigile, che potrebbe essere spostato per esempio dalla tanto presidiata via Tommaso Cannizzaro”.

Per onore di cronaca, nel corso della giornata i rifiuti immortalati nelle foto sono stati rimossi. Resta il problema della carenza di controlli per evitare che situazioni simili si ripetano. “La corsa alla spiaggia durante il weekend unita ad una carenza di parcheggi, che è fisiologica, ma anche ad una grande inciviltà e a un’assenza totale di controlli – conclude il lettore – nell’ultimo fine settimana ha creato una situazione estrema con macchine lasciate ovunque. Non parlo di doppia fila ma di tripla o quadrupla fila, fino alle strade totalmente ostruite”.