Romano: “Così non possiamo tesserare nessuno, si sblocchi qualcosa”

Dopo la sfida tra Messina e Savoia l'allenatore parla del marcato bloccato dall'esercizio provvisorio, in sala stampa anche Azzara

MESSINA – Mister Giuseppe Romano, allenatore Acr Messina commenta così la sconfitta subita quest’oggi contro il Savoia: “Non è stato il solito approccio, abbiamo sofferto in alcune situazioni. Abbiamo fatto una buona ripresa e abbiamo preso gol su calcio d’angolo, su un piazzato dove solitamente non prendiamo gol. Siamo stati forse sfortunati, poi ci siamo buttati avanti e abbiamo avuto le occasioni, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Il Savoia è una squadra di qualità e aveva gente importante in panchina, noi abbiamo fatto una gara gagliarda sotto il profilo della corsa, forse siamo stati disattenti in alcune occasioni. Poi nel finale eravamo sbilanciati in avanti e abbiamo lasciato più spazio a loro. I ragazzi non hanno mollato fino alla fine su un campo che ha messo in difficoltà sia noi che loro. Partita col Ragusa? Sono tutte difficili, noi abbiamo fatto quattro punti tra Gelbison, Vibonese e Savoia, in pochi ci avrebbero scommesso. La prossima sarà una partita in cui soffrire e in cui fare risultato”.

Il mister poi si lascia andare ad uno sfogo riguardo al mercato: “Il rammarico è perché il Messina non può giocare la partita della salvezza societaria, da una parte, e la partita della salvezza della squadra, in campo dall’altra. Abbiamo accordi e non possiamo prendere calciatori, non possiamo tesserarli e scelgono altre squadre. Qua ci si deve mettere in testa che bisogna salvare anche la categoria, e non solo la situazione societaria, dobbiamo essere più onesti e sinceri. È inutile sennò, non avevamo panchina per arrivare a venti oggi e con solo diciannove calciatori di movimento. Finché c’è la curatela e l’esercizio provvisorio non possiamo tesserarli, abbiamo calciatori che si allenano con noi e non so se il tribunale o la curatela non danno l’ok. Non mi sono mai lamentato, ma aspettiamo finisce l’esercizio provvisorio”. Il mister ha parlato di tre calciatori pronti Ruffino, Giangregorio e un terzino sinistro che a quanto pare si sta allenando col gruppo.

Azzara: “Abbiamo giocato a vico aperto”

Angelo Azzara, attaccante Acr Messina: “Penso che a mio avviso è stata una bella partita giocata a viso aperto, siamo stati compatti nel primo tempo. In settimana lavoriamo bene, calciamo in porta e proviamo tante cose in attacco. Oggi abbiamo creato e fatto il nostro, non c’era solo il Savoia in campo. L’assenza della preparazione esiste ma non deve essere un alibi, lavoriamo sempre al massimo nonostante siamo partiti un mese dopo. Ripartiamo dopo la sconfitta, lo facciamo sempre e lo faremo anche stavolta, ci prepariamo alla trasferta di Ragusa dove andremo a giocare con le nostre idee di calcio. Oggi abbiamo incontrato una squadra con belle qualità, ad inizio anno pensavo che la Nissa potesse vincere il campionato, vedremo”.