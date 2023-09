Rometta, addio a Gabriele Iarrera: il giovane si è spento a 18 anni - Tempostretto

Dopo l'incidente del 16 aprile 2022 non è mai uscito dal coma. Il quadro clinico è peggiorato nei giorni scorsi, mentre era ricoverato in una struttura in Austria

Si è spento a soli 18 anni e dopo un lungo calvario Gabriele Iarrera, giovane rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale il 16 aprile del 2022. Il suo lungo percorso in vari ospedali lo ha portato in Austria nel luglio scorso. Al centro riabilitativo di Hochzirl-Natters di Innsbruck, il giovane veniva sottoposto a cure neuro-riabilitative di vario tipo, ma Gabriele non è mai uscito dal coma dopo l’incidente.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate nei giorni scorsi e il suo cuore poche ore fa ha smesso di battere. Per lui sono state organizzate anche raccolte fondi, per aiutare i genitori a portarlo proprio in Austria. Adesso la comunità si stringe intorno alla famiglia, a papà Franco, a mamma Enza e alla sorella Ylenia.