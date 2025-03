Rometta. Il sindaco andrà a casa dei cittadini fragili per ascoltarli

Il sindaco di Rometta, Nino Cirino, si recherà su richiesta a casa dei cittadini fragili che non possono recarsi in Comune

ROMETTA – Se i cittadini non possono andare dal sindaco, il sindaco va dai cittadini. È quanto annunciato dal primo cittadino di Rometta, Nino Cirino. Il sindaco è solito fare ricevimento presso il Comune a cadenza periodica, per ascoltare le richieste e le necessità dei romettesi. Capita, tuttavia, che i cittadini più fragili o con difficoltà a deambulare non possano recarsi in Comune. Da qui l’idea del sindaco: recarsi personalmente a casa loro previa richiesta.

Il “ricevimento itinerante” del sindaco di Rometta

Un vero e proprio “ricevimento itinerante” come definito dallo stesso Nino Cirino, che ha annunciato di volersi recare nelle frazioni di Rometta più distanti dalle sedi comunali del Centro e di Rometta Marea.

«Il prossimo mese inizierò il mio ricevimento itinerante nei luoghi distanti dalle sedi municipali. Occasione, in passato, anche di belle chiacchierate nei posti incantevoli del mio territorio che desidero riprendere. Inoltre sarò disponibile, solo per le persone fragili e dietro loro richiesta, ad andarli a trovare a domicilio. Penso sia una cosa importante, perché soprattutto le persone con difficoltà hanno bisogno di sentire vicino il sindaco e le istituzioni».