Rosarno. Controlli Polizia di Stato, oltre mille persone identificate e un’auto sequestrata

Gli agenti della Polizia di Stato hanno verificato anche la posizione di 44 persone sottoposte a misure di custodia domiciliare

ROSARNO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo lungo le principali arterie stradali del territorio rosarnese, tradizionale crocevia di collegamento tra Gioia Tauro e la provincia di Vibo Valentia.

Nelle prime ore della mattinata, gli agenti delle volanti, insieme alla squadra di polizia amministrativa e alla sezione investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, hanno predisposto un articolato posto di controllo in entrambi i sensi di marcia lungo la Strada Statale Ionio-Tirreno. Successivamente, le operazioni si sono spostate nel centro cittadino di Rosarno, lungo la Strada Statale 18, dove sono stati verificati numerosi autoveicoli, motoveicoli e mezzi pesanti, insieme ai rispettivi occupanti.

Il dispositivo di sicurezza è stato rafforzato dalla presenza di un’unità cinofila e di una sezione della Polizia Scientifica, che hanno consentito di elevare il livello dei controlli su soggetti e mezzi di particolare interesse operativo.

Al termine dell’attività, sono state identificate complessivamente 1.071 persone, di cui 337 con precedenti penali o di polizia, e controllati 464 veicoli. Sono state inoltre elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, con il sequestro di un’autovettura priva di copertura assicurativa.

Durante i controlli, gli agenti hanno verificato anche la posizione di 44 persone sottoposte a misure di custodia domiciliare, assicurando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.