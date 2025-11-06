 Rosarno. Controlli Polizia di Stato, oltre mille persone identificate e un’auto sequestrata

Rosarno. Controlli Polizia di Stato, oltre mille persone identificate e un’auto sequestrata

Dario Rondinella

Rosarno. Controlli Polizia di Stato, oltre mille persone identificate e un’auto sequestrata

Tag:

giovedì 06 Novembre 2025 - 13:59

Gli agenti della Polizia di Stato hanno verificato anche la posizione di 44 persone sottoposte a misure di custodia domiciliare

ROSARNO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo lungo le principali arterie stradali del territorio rosarnese, tradizionale crocevia di collegamento tra Gioia Tauro e la provincia di Vibo Valentia.

Nelle prime ore della mattinata, gli agenti delle volanti, insieme alla squadra di polizia amministrativa e alla sezione investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, hanno predisposto un articolato posto di controllo in entrambi i sensi di marcia lungo la Strada Statale Ionio-Tirreno. Successivamente, le operazioni si sono spostate nel centro cittadino di Rosarno, lungo la Strada Statale 18, dove sono stati verificati numerosi autoveicoli, motoveicoli e mezzi pesanti, insieme ai rispettivi occupanti.

Il dispositivo di sicurezza è stato rafforzato dalla presenza di un’unità cinofila e di una sezione della Polizia Scientifica, che hanno consentito di elevare il livello dei controlli su soggetti e mezzi di particolare interesse operativo.

Al termine dell’attività, sono state identificate complessivamente 1.071 persone, di cui 337 con precedenti penali o di polizia, e controllati 464 veicoli. Sono state inoltre elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, con il sequestro di un’autovettura priva di copertura assicurativa.

Durante i controlli, gli agenti hanno verificato anche la posizione di 44 persone sottoposte a misure di custodia domiciliare, assicurando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il Comune di Messina allo Smart City Expo di Barcelona
Messina, via al nuovo cantiere per la pista ciclabile a Ganzirri: le date
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED