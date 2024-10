Rosarno. Denunciato dalla polizia il titolare di un’autocarrozzeria

ROSARNO – All’esito di un accurato controllo eseguito presso un’autocarrozzeria, tramite l’Ufficio SUAP comunale, personale della Polizia di Stato ha constatato che l’attività veniva svolta in assenza di qualunque titolo autorizzativo.

All’interno dell’autocarrozzeria, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale anche rifiuti speciali, bombolette contenenti vernici, smalti, sostanze infiammabili e tossiche, mentre le autovetture da riparare sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.

Da ulteriori e accurati controlli è anche emerso che il fabbricato di circa 300 mq sito al primo piano

dell’immobile, secondo fuori terra, risultava essere abusivo. Per quanto riscontrato, oltre alla contestazione di diversi illeciti amministrativi, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di esercizio abusivo di professione, abbandono di rifiuti speciali e abuso edilizio.