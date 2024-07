Ruba in casa della ex moglie e per scappare colpisce lei e la suocera: arrestato

Il 34enne è stato sorpreso dalle due donne. La refurtiva è stata ritrovata dopo una perquisizione domiciliare TAORMINA – È stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di rapina impropria e furto con danneggiamento un 34enne ucraino. A fermarlo sono stati i poliziotti del commissariato di Taormina, che qualche giorno fa hanno ricevuto una richiesta d’aiuto da una donna, l’ex moglie dell’arrestato. La vittima ha chiamato il 112 perché, secondo la ricostruzione, ha sorpreso l’ex marito all’interno della propria casa, intento a sottrarre oggetti e denaro contante dopo aver forzato la porta d’ingresso. La donna, insieme alla madre, ha così tentato di fermarlo. Ma l’uomo per guadagnare la fuga avrebbe colpito tanto l’ex moglie quanto la suocera. I poliziotti sono poi riusciti a rintracciarlo e dopo una perquisizione domiciliare a recuperare quanto sottratto. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e il 34enne si trova attualmente nel carcere di Messina Gazzi.