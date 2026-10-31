 Russo: "Il tram va ultimato per intero, Basile parli chiaro ai messinesi"

Russo: “Il tram va ultimato per intero, Basile parli chiaro ai messinesi”

Redazione

Russo: “Il tram va ultimato per intero, Basile parli chiaro ai messinesi”

sabato 31 Ottobre 2026 - 16:23

Per il capogruppo del Pd si tratterebbe di una "scelta folle, irrazionale e dannosa per la città quella di smantellare la tratta nord"

MESSINA – “Si apprende da indiscrezioni che sarebbe in corso all’interno della giunta Basile una discussione in merito al futuro della tranvia messinese, in particolare della tratta a nord, compresa tra Piazza Repubblica e il capolinea dell’Annunziata. Le ragioni di tali discussioni sarebbero motivate da quelle che appaiono ormai sempre più le difficoltà legate all’avanzamento dei lavori del tram. In primo luogo, l’estendersi a dismisura dei tempi, che – inizialmente previsti a diciotto mesi – ormai viaggiano a oltre ventiquattro mesi e neppure per tutta la tranvia, bensì per il solo tratto sud”. A sottolinearlo il capogruppo in Consiglio del Partito democratico, Alessandro Russo, che insiste: “Il tram a Messina va ultimato per intero. Il sindaco parli chiaro alla città”.
Tra i problemi evidenziati dal consigliere del Pd, “l’evidente limite finanziario che Atm fronteggia. Le risorse ministeriali
iniziali, destinate a finanziare l’intera tratta da nord a sud, scarseggiano e di fatto sono già terminate per ultimare, solo nel 2027 avanzato, una prima tranche dei lavori previsti. Come si dovranno finanziare gli altri lavori della tratta Nord della tranvia? Con quali risorse? E soprattutto, con quali tempistiche?”.

Per il capogruppo del Pd si tratterebbe di una “scelta folle, irrazionale e dannosa per la città” quella di smantellare il tratto nord.

E ancora: “Quel tram va riattivato. La giunta Basile, invece di procrastinare le risposte dovute, spandendo ottimismo a piene mani, prenda coscienza che siamo in ritardo elevato sull’avanzamento di questa opera essenziale. Servono finanziamenti aggiuntivi, serve un’accelerazione dell’iter di ultimazione dell’opera e della sua riattivazione. Non si può più scappare: Basile dica alla città, una volta per tutte, come stanno le cose. Dia date, dia dati sui finanziamenti terminati e da attivare, non nasconda il sole con la rete e chiarisca come pensa di andare avanti con questo cantiere, che già oggi appare condannato a diventare una incompiuta”.

“Nessuno pensi che si possa interrompere il tram a metà, come una qualunque “menza ca panna” alla messinese”

Mette in evidenza Russo: “Una cosa è certa: il tram va riattivato, in tutta la sua tratta. Nessuno pensi che si possa interrompere a metà, come una qualunque “menza ca panna” alla messinese. Quell’opera serve e serve intera. Pensare di ridurne la tratta o di interrompere questo servizio essenziale è ipotesi infausta per la città. Il gruppo del Partito democratico in Consiglio comunale farà di tutto perché questi lavori non siano interrotti e il sindaco si impegni dinanzi alla città per ultimarli in tempi brevi, dopo aver trovato gli ulteriori finanziamenti necessari”.

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