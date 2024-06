S. Alessio SIculo. Silvio Tommaso conquista il bronzo ai Giochi matematici del Mediterraneo

Giovane studente dell'Istituto comprensivo di S. Teresa di Riva si distingue alla finale nazionale

S. ALESSIO – Successo importante per il giovane Silvio Tommaso, che ha conquistato il terzo posto alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2024, organizzati dall’Aipm (Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guidi”). La gara, che si è svolta presso l’Università di Palermo, ha visto la partecipazione di ben 900 studenti provenienti da tutta Italia.

Silvio, alunno della classe seconda della scuola secondaria “Gussio” di Sant’Alessio Siculo, ha affrontato la sfida con grande entusiasmo e tenacia, dimostrando eccellenti abilità matematiche e conquistando il terzo gradino del podio nazionale. Un traguardo che riempie di orgoglio non solo il giovane studente, ma l’intero Istituto comprensivo di Santa Teresa di Riva.

La dirigente scolastica, Enza Interdonato, ha espresso grande plauso per il risultato ottenuto da Silvio, evidenziando l’impegno e la passione per la matematica. Durante la cerimonia di premiazione, la dirigente ha inoltre presentato all’istituto un drone donato dall’Associazione, un premio speciale per questo eccezionale risultato. I complimenti si estendono anche alle insegnanti di Silvio, in particolare alla professoressa di Scienze Matematiche Carmela Ramiri e alla referente del progetto, la professoressa Mariella Cicala, il cui prezioso lavoro di insegnamento e guida ha sicuramente contribuito al successo del giovane studente. Il traguardo di Silvio rappresenta un’ulteriore conferma dell’eccellenza dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva nel campo dell’istruzione e, in particolare, nella promozione della cultura matematica tra i giovani.