 S. Teresa di Riva. Cade dal balcone, 44enne in elisoccorso al Policlinico di Messina

S. Teresa di Riva. Cade dal balcone, 44enne in elisoccorso al Policlinico di Messina

Redazione

S. Teresa di Riva. Cade dal balcone, 44enne in elisoccorso al Policlinico di Messina

venerdì 05 Settembre 2025 - 21:57

L'uomo ha riportato traumi dopo essere precipitato dal primo piano. Indagini in corso

SANTA TERESA DI RIVA – Precipita dal balcone della sua abitazione, al primo piano, e riporta numerose ferite a Santa Teresa di Riva. Traumi che hanno comportato il trasferimento in elisoccorso, oggi intorno alle 18, di un 44enne al Policlinico di Messina. Il mezzo era partito dal Papardo ed è arrivato nell’ospedale messinese intorno alle 18.45.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Non è necessario lasciare Messina, intervista a uno studente che rimane
Villa Quasimodo chiude per lavori. Diventerà una piazza VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED