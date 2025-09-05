S. Teresa di Riva. Cade dal balcone, 44enne in elisoccorso al Policlinico di Messina

L'uomo ha riportato traumi dopo essere precipitato dal primo piano. Indagini in corso

SANTA TERESA DI RIVA – Precipita dal balcone della sua abitazione, al primo piano, e riporta numerose ferite a Santa Teresa di Riva. Traumi che hanno comportato il trasferimento in elisoccorso, oggi intorno alle 18, di un 44enne al Policlinico di Messina. Il mezzo era partito dal Papardo ed è arrivato nell’ospedale messinese intorno alle 18.45.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri.