S. Teresa. Doppio appuntamento natalizio al Nuovo Teatro Val d'Agrò - Tempostretto

Sabato 16 dicembre è in programma il recital "Shalom Miriam". Domenica 17 il musical "Il nuovo pifferaio magico"

S. TERESA – Il Nuovo Teatro Val D’Agrò di S. Teresa di Riva, diretto da Cettina Sciacca della Compagnia Sikilia, organizza sabato 16 dicembre alle 20.00 il recital natalizio “Shalom Miriam”, tratto dal romanzo “In nome della Madre” di Erri De Luca. Sono in programma alcune letture dei brani più significativi di questo volume, che saranno accompagnate da musica dal vivo, canti e nenie natalizie della tradizione popolare siciliana. Inoltre, gli interpreti saranno vestiti con costumi d’epoca. Costo del biglietto 10 euro.

Domenica 17 dicembre alle 18.30 è invece in programma il musical “Il nuovo pifferaio magico” (Produzione Associazione Buio in Sala), di Giuseppe Bisicchia ed Ettore D’Agostino che sono anche i registi. Questo family show, i cui temi portanti sono l’inclusione, l’uguaglianza, il pacifismo, e l’accettazione di sé e dell’altro, è un’emozionante fiaba sul valore della diversità, dove l’amiciziasarà l’unica forza capace di spezzare qualsiasi incantesimo. Particolarmente interessanti le avanzate tecniche di visual-show che coinvolgeranno gli spettatori. Protagonisti in scena gli attori Massimo Giustolisi, Marina Puglisi Daniele Virzì, Laura Accomando Antonio Costantino, Andrea Luvarà Giada Romano, Salvo Casella Matteo Castiglia e Dario Dotto. Costo del biglietto 15 euro.