Il circolo ha avviato il percorso verso le elezioni del prossimi anno. Malumori in maggioranza sul nome del successore di Danilo Lo Giudice

S. TERESA. Il direttivo del Circolo Pd di S. Teresa e i dirigenti della segreteria provinciale di Messina si sono confrontati nei giorni scorsi sulla situazione politica locale, allo scopo di avviare il percorso che porterà alle prossime elezioni amministrative del 2027. Su questo fronte, la situazione nella cittadina jonica si fa sempre più calda. Il successore designato dal sindaco uscente Danilo Lo Giudice, al capolinea per aver già effettuato due mandati, non ha messo tutti d’accordo. La scelta di puntare sull’assessore Annalisa Miano, infatti, ha creato più di qualche mal di pancia all’interno della coalizione di maggioranza. E nei prossimi giorni potrebbero essere annunciati degli abbandoni clamorosi.

In questo scenario, il Pd non ha ancora scelto su chi puntare. “Abbiamo appurato che ci sono diverse disponibilità alla candidatura a sindaco – spiega il segretario Carmelo Maccarrone – oltre a quella dell’attuale maggioranza e l’incognita del terzo mandato. Comunque, tutte candidature rispettabili, con ancora la possibilità di new entry e dietrofront”.

Il circolo del Pd però è netto su una posizione, quella di essere “da sempre alternativi a Sud Chiama Nord”. Il che significa interlocuzioni con tutti meno che con l’attuale amministrazione. “Le nostre valutazioni, come è giusto che sia, sono in atto – conferma Maccarrone -. L’intento è sempre quello di tracciare delle linee guida di coalizione chiare e un buon programma, concreto e realizzabile, per affrontare nel miglior modo possibile l’importante impegno elettorale”. Il prossimo passo sarà quello di fissare alcuni punti di programma, base di partenza per poter dialogare con il futuro candidato sindaco da sostenere. E a proposito di candidati, prende sempre più consistenza l’ipotesi di un ampio schieramento a sostegno del consigliere comunale Santino Veri, al momento l’unico sfidante ufficiale di Annalisa Miano.