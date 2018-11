Atm, ancora modifiche ad orari e percorsi degli autobus

Con l’arrivo di Dicembre L’Atm cambia ancora orari e percorsi degli autobus.

“L’Azienda Trasporti di Messina – si legge sul sito aziendale - comunica che, al fine di razionalizzare ed ottimizzare il servizio, con decorrenza Sabato 1 Dicembre 2018, le sottoelencate Linee subiranno modifiche negli orari e nei percorsi:

VARIAZIONI ORARI:

•Linea 3 – Pezzolo;

•Linea 6 – Tipoldo;

•Linea 13 – Messina Due;

•Linea 15 – Catarratti / Forte S. Salvatore;

•Linea 16 – Montepiselli;

•Linea 19 - Giostra / Cavallotti;

•Linea 21 – Circonvallazione;

•Linea 32 – Ponte Gallo / Statua S. Padre Pio:

VARIAZIONI PERCORSI:

•Linea 11 – Cumia / Bordonaro Sup. : Cavallotti – Via C. Battisti – Via Palmara – Bordonaro Sup. – Cumia.

•Linea 12 – Bordonaro Inf. : Cavallotti – V.le Gazzi – Bordonaro Inf..

•Linea 35 – Acqualadroni: Acqualadroni – Tono – Faro Sup. – Litoranea – Terminal Annunziata – Litoranea – Ganzirri – Acqualadroni.

Inoltre, la Linea 18/Bis ( S. Michele – Statua S. Padre Pio), con la corsa in partenza alle ore 06,30 da Giampilieri Sup., concluderà la corsa alle ore 07,45 a S. Michele. Ripartirà alle ore 07,50, dal V.le Giostra/Via G. Garibaldi, effettuando servizio SHUTTLE 100, con tabellino 12 in direzione Statua S. Padre Pio.