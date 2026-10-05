Safari fotografico, due titoli italiani per i Cacciatori Subacquei Messina

Marco Albano campione italiano Apnea Compatte e Giancarlo Torre campione italiano Apnea Master. Bronzo per Torre e Domenico Ruvolo nel campionato italiano per società

MESSINA – Due titoli italiani individuali e un terzo posto nel Campionato Italiano per Società. La ASD Cacciatori Subacquei Messina torna da Ventotene con un bilancio di assoluto prestigio, confermandosi ancora una volta tra le realtà sportive di primo piano del panorama nazionale delle attività subacquee.

Dal 29 settembre al 4 ottobre, nelle acque dell’isola laziale, si è disputato il 45° Campionato Italiano Individuale e per Società di Safari Fotografico Subacqueo, inserito nel programma nazionale “Subacquatica 2026” promosso dalla FIPSAS. A vestire la maglia tricolore sono stati due atleti della società messinese. Marco Albano ha conquistato il titolo di Campione Italiano nella categoria Apnea Compatte, mentre Giancarlo Torre si è laureato Campione Italiano nella categoria Apnea Master.

A completare una settimana particolarmente positiva per i colori messinesi è arrivato anche il terzo posto nel Campionato Italiano per Società, conquistato dalla coppia formata da Domenico Ruvolo e Giancarlo Torre.

Continuità di risultati ai vertici nazionali

Il successo di Ventotene assume un valore ancora maggiore se letto alla luce dei risultati ottenuti nella stagione precedente. Nel 2025, ai Campionati Italiani disputati a Ischia, Giancarlo Torre aveva già conquistato il titolo italiano nella categoria Apnea Compatte per il quinto anno consecutivo. Nella stessa edizione, il Ci.Ca.Sub. Messina aveva ottenuto il secondo posto nel Campionato Italiano per Società con la coppia Domenico Ruvolo–Giancarlo Torre.

Il passaggio dall’argento societario del 2025 al bronzo del 2026, unito al nuovo titolo individuale conquistato da Torre in una diversa categoria e al titolo di Albano, testimonia quindi non un risultato isolato, ma la continuità tecnica e agonistica di una società capace di mantenersi stabilmente ai vertici nazionali del Safari Fotografico Subacqueo.

Il safari fotografico subacqueo

Il safari fotografico subacqueo è una disciplina nella quale l’atleta deve individuare e fotografare in immersione il maggior numero possibile di specie ittiche valide, operando nel pieno rispetto dell’ambiente marino. È una specialità che unisce tecnica di apnea, capacità di osservazione, conoscenza del mare e abilità fotografica, trasformando la competizione in una vera e propria attività di censimento visivo della biodiversità.

A Messina una realtà di primo piano

La ASD Cacciatori Subacquei Messina, affiliata alla FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, svolge attività nelle principali discipline subacquee praticate in apnea e affianca all’agonismo un’intensa attività formativa. La società organizza corsi di apnea con rilascio di brevetti, percorsi dedicati alla sicurezza, al primo intervento e alla gestione delle emergenze, promuovendo una pratica consapevole e tecnicamente corretta delle attività subacquee.