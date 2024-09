Salvini: “Il Ponte porterà sviluppo a Messina e Reggio e lavoro per i giovani”

L'intervento del ministro all'assemblea per il 70esimo anniversario di Confcooperazione Habitat

“Il distretto della grande area metropolitana Messina – Reggio Calabria arriva a mezzo milione di abitanti e ha due dei tassi di disoccupazione giovanile più alti non d’Italia ma d’Europa. Lì l’opzione per molti ragazzi è ‘mi diplomo e poi scelgo, al massimo sto ancora lì all’università’ – perché sono ottime università, sia quelle sulla sponda siciliana che quella calabrese – ma poi alla fine col diploma, con la laurea, la scelta è dove vado, non cosa faccio a Messina o a Reggio. La scelta è dove vado, se in Italia o all’estero”.

Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso del suo intervento all’assemblea per il 70esimo anniversario di Confcooperazione Habitat.

“Il mio obiettivo è che i ragazzi di Messina e Reggio possano scegliere di restare”

“Ecco, alcune infrastrutture sono moltiplicatori di opportunità, di crescita sociale e di stabilità sul territorio. Perché noi possiamo parlare di demografia e fare 6000 convegni. Se non c’è opportunità di crescita lì è chiaro che non vai lontano. Tenete presente che il ponte come manufatto è solo un terzo della spesa che invece ricadrà sui territori perché arriveranno ospedali, palestre, centri culturali, tre fermate della metropolitana: quindi quella diventerà un distretto. Il mio obiettivo è che fra dieci anni i ragazzi che si diplomano o laureano a Messina o Reggio possano scegliere se andarsene o se stare lì, perché anche lì ci sarà un incubatore di sviluppo che grazie a un’infrastruttura porta alla residenza, porta al commerciale, porta al turistico” – conclude. AGEEI, Agenzia di stampa su energia e infrastrutture.