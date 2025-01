San Piero Patti è “città che legge”: arriva il riconoscimento del ministero della Cultura

È la prima volta per il Comune nebroideo

SAN PIERO PATTI – Il Comune di San Piero Patti ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026. Un riconoscimento, quello istituito dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) del ministro della Cultura, che la città della provincia di Messina riceve per la prima volta grazie all’istanza presentata dall’amministrazione comunale per le attività di promozione della lettura messe in atto negli ultimi mesi.

Marchello: “Favorire l’accesso alla cultura a ogni fascia d’età”

La qualifica di “Città che legge” certifica che nel contesto comunale esiste una particolare attenzione alla promozione culturale e che viene garantito ai cittadini di ogni fascia d’età l’accesso ai libri e alla lettura attraverso appositi progetti e iniziative che coinvolgano realtà istituzionali e associative locali. Soddisfatta la giunta Marchello. La sindaca ha spiegato: “La nostra amministrazione dall’inizio ha fatto della promozione culturale uno dei punti nodali del proprio progetto politico e oggi stiamo cercando con ogni mezzo di favorire l’accesso di ogni fascia d’età alle risorse culturali presenti nel nostro paese. La biblioteca comunale e le tante realtà associative presenti sul territorio saranno certamente protagoniste di questa nuova strategia per incrementare la lettura, soprattutto tra i giovani, e per questo motivo invito quanti vogliano unirsi ad aderire al nostro Patto per la lettura”.

Pantano parla del “Patto per la lettura”

E così l’assessore alla Cultura Salvatore Pantano: “L’ottenimento di questa qualifica si pone come primo esito del progetto di rilancio della lettura che abbiamo avviato all’interno della comunità che ha visto nelle scorse settimane la creazione del Patto per la Lettura della Città di San Piero Patti. Quest’ultimo è un documento con il quale una quindicina tra enti, istituzioni (come l’istituto comprensivo ‘Levi-Montalcini’) associazioni e privati cittadini si sono impegnati per i prossimi anni a creare iniziative o supportare la biblioteca comunale ‘Helle Busacca’ con il fine di promuovere la lettura e la diffusione dei libri. A S. Piero abbiamo deciso di utilizzare lo strumento del Patto, raccomandato dal Cepell, e di adottare una procedura ‘dal basso’ nel crearlo, coinvolgendo sin dall’inizio la popolazione in modo da far confluire idee e proposte direttamente nel documento che proprio di recente è stato approvato dal Centro per il libro. Attraverso l’organizzazione di appuntamenti pomeridiani in biblioteca, come le letture animate e le merende per bambini, stiamo cercando di avvicinare i più piccoli ai libri e speriamo di avviare tante altre iniziative nei prossimi mesi per altre fasce d’età”.