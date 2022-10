San Placido Calonerò, Giovanni Renzo e "Piano Tales": jazz e classica tra musica e racconti - Tempostretto

L'evento si terrà venerdì 21 ottobre alle 19 ed è a cura di Nutrimenti Terrestri

MESSINA – Prosegue il progetto San Placido Calonerò, con gli eventi musicali e le degustazioni promesse da Nutrimenti Terrestri all’Enoteca Provinciale, all’interno dell’ex convento dei Benedettini. Venerdì 21 ottobre dalle 19 sarà in scena Giovanni Renzo, con il suo concerto PIANO TALES. Un evento in collaborazione con Tao Scs e il Cral della Città Metropolitana, che trova il sostegno del Ministero della Cultura.

Piano Tales: il racconto di Giovanni Renzo

Giovanni Renzo si esibirà in un concerto in Piano Solo dal titolo PIANO TALES, racconti per pianoforte: il pianista e compositore messinese entrerà in dialogo con il pubblico presente, racconterà le storie che stanno dietro ai vari brani in programma, con incursioni nel repertorio classico e jazz. In questa occasione, Giovanni Renzo presenterà l’ultima sua composizione “Mirror“, brano in piano solo che verrà pubblicato proprio quello stesso giorno su tutti gli store digitali, da Spotify a Apple Music, YouTube Music ecc. Renzo ha recentemente raggiunto i cinque milioni di ascolti su Spotify. Al concerto seguirà degustazione. Il costo del biglietto per gli spettatori è di 10 euro mentre per i soci del CRAL è di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria.