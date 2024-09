Sand Basket, a Giardini Naxos il torneo organizzato dall’Aics Messina

Tre giorni di gare allo stabilimento balneare Lido di Naxos. Torneo minisand, under 12-15 e under 16-19

GIARDINI NAXOS – Prenderà il via domani, sabato 7 settembre, il torneo di Sand Basket “Naxos 2024”. La manifestazione, organizzata da Ascd Kalkis e San Paolo Basket Cagliari in sinergia con il comitato provinciale dell’Aics Messina presieduto da Pierangelo Margareci ed il Comune di Giardini Naxos, vivrà tre intense giornate di sport e sano divertimento nello stabilimento balneare Lido di Naxos.

Il programma del Naxos 2024

L’apertura agonistica sarà dedicata ai piccoli del “Mini Sand”, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Domenica giornata di pausa. Lunedì 9 toccherà agli Under (nati negli anni dal 2009 al 2012), mentre martedì 10 spazio ai ragazzi dai 16 ai 19 anni. Gli incontri si disputeranno di pomeriggio in spiaggia a partire dalle ore 16:30. Quattro le società partecipanti, provenienti da Cagliari, Reggio Calabria, Taormina e appunto i padroni di casa di Giardini Naxos.

Come si gioca a Sand Basket

Il Sand Basket, nato nel 2012, è stato riconosciuto poi dall’Aics come disciplina sportiva. In pochissimo tempo è diventato un punto di riferimento per il territorio nazionale ed il marchio esportato anche all’estero: dalla Danimarca alla Germania, dall’India al Brasile. La caratteristica principale è l’assenza del palleggio, ma sono diverse ovviamente le differenze con il basket, che rendono il gioco molto attrattivo soprattutto in estate.