Santa Eustochia Smeralda, dall’11 al 19 gennaio i festeggiamenti all’Annunziata alta

Tornei, giochi, musica e iniziative culturali e religiose in onore della santa come ogni anno

MESSINA – Tornano i festeggiamenti in onore di Santa Eustochia Smeralda Calafato alla parrocchia del villaggio dell’Annunziata Alta. Le iniziative, organizzate dal comitato festa insieme al parroco Antonio Sofia, partiranno il prossimo sabato 11 gennaio 2025 e si protrarranno fino a domenica 19 gennaio. La festa è nata con lo scopo di avvicinare il territorio alla Santa Messinese e gli eventi sono patrocinati dalla quinta municipalità, dal Comune di Messina, dall’ARS e dalla Regione Sicilia, come spiegato dal comitato festa, supportato dalle attività commerciali locali in qualità di sponsor insieme al gruppo Caronte & Tourist.

Numerosi gli eventi in programma, tra tornei e giochi, musica e iniziative religiose, oltre a presentazioni di libri e tombolate. Si potrà arrivare alla chiesa anche grazie al servizio navetta che collegherà il terminal museo alla parrocchia e viceversa. Sarà possibile utilizzare anche gli autobus di linea Atm numeri 20, 20bis e 23.