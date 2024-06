“Santo Saba tra inciviltà e disattenzioni del Comune”

Con l'arrivo dell'estate i villaggi della zona nord subiscono l'aggressione degli incivili. Al Comune si chiede di far sentire la sua presenza

Segnalazione WhatSapp al 366.8726275: “Con l’avvio della stagione estiva i problemi dei paesi della zona nord aumentano. Ieri, domenica 23 giugno, la spiaggia di San Saba era gremita da numerosi bagnanti ma sul fare della sera il paese di San Saba era gremito di sacchetti di spazzatura in ogni dove”.

Mancano le isole ecologiche in spiaggia

“Purtroppo la maleducazione e l’inciviltà è tanta ma il Comune non fa nulla per arginare questo fenomeno dell’abbandono sacchetto. Ogni anno c’erano installate le isole ecologiche. Qest’anno nemmeno l’ombra. Per cui gli incivili abbandonano tranquillamente la spazzatura lungo la strada”, sottolinea il cittadino.

Scomparsi i contenitori delle deiezioni canine

Continua il lettore: “Altro problema la mancanza di contenitori delle deiezioni canine. A onore del vero il Comune ne aveva installato un buon numero ma qualcuno ha pensato di farle sparire. Ne è rimasta solo una, in piazzetta, sempre strapiena e con un odore nauseabondo. Ovviamente ognuno lascia i sacchetti dove meglio ritiene”.