Sarà attiva da sabato 3 settembre

L’Asp di Messina ha completato i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della nuova sede della postazione di Continuità Assistenziale di Savoca in via Cappuccini 11.

Da sabato 3 settembre la postazione abbandonerà la sede momentanea sul lungomare di Santa Teresa Riva e torna a Savoca. Il recapito telefonico rimane invariato ed è il numero 0942 761124.