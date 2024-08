Savoca. Nelle frazioni di Rina e Contura si festeggia la patrona S. Rosalia

Al via un intenso programma religioso e ricreativo

SAVOCA – Al via oggi nelle borgate savocesi di Rina e Contura i festeggiamenti della patrona Santa Rosalia, che si concluderanno il prossimo 4 settembre. Saranno delle giornate intense nell’omonima chiesa parrocchiale di Rina. Le celebrazioni serali, il cui inizio è previsto alle 17,45 toccheranno temi come la speranza, la carità, le famiglie, il suffragio e la memoria.

I festeggiamenti per Santa Rosalia, organizzati dall’arciprete, don Francesco Broccio, con il supporto del comitato parrocchiale, vivranno il momento di maggiore intensità domenica 1 settembre, con la solenne celebrazione eucaristica delle ore 11, animata dai portatori del fercolo, dello stendardo e dai devoti. Dopo la santa messa serale delle ore 18.30 è prevista la tradizionale processione del simulacro di Santa Rosalia per le vie delle frazioni di Rina e Contura.

Il programma collaterale

Per i festeggiamenti in onore della “Santuzza” sono previsti anche degli eventi di socialità. Da lunedì 26 a mercoledi 28 agosto, a partire dalle ore 21, si terranno giochi in piazza con la partecipazione di numerosi giovani del luogo.

Nella serata di giovedì 29 agosto avrà inizio il programma ricreativo con lo spettacolo musicale de “I Cantustrittu” (ore 21, offerto dal Comune di Savoca) e i balli di gruppo con Sergio Chicos. Nell’occasione si potranno degustare panini con la porchetta. Anche venerdì è prevista una serata danzante con i “Grande Evento”, balli di gruppo e la degustazione di panini con la salsiccia. Il programma ricreativo si concluderà sabato 31 agosto, con l’esibizione del complesso musicale “I Molesi”, i balli di gruppo con Sergio Chicos e la degustazione della cuzzola. Subito dopo, i giovani artisti del luogo realizzeranno un tappeto artistico in onore di Santa Rosalia. Quella di Rina è l’unica parrocchia della Diocesi di Messina che festeggia la Santa palermitana cui quest’anno ricade il quattrocentesimo anniversario del ritrovamento delle spoglie sul monte Pellegrino. I festeggiamenti si concluderanno con la tradizione dello “sciccareddu” e i fuochi pirotecnici. Le funzioni religiose, invece, continueranno fino a mercoledì 4 settembre, giorno della solennità della santa patrona con la celebrazione eucaristica in suo onore, alle ore 18.30.