ScegliLaBiancoscudata, ultimo giorno per votare le maglie del Messina FOTO - Tempostretto

Ultimo giorno per votare quelle che saranno le maglie ufficiali che vestiranno i calciatori del Messina

Un’iniziativa voluta dal presidente Pietro Sciotto che permetterà ai tifosi giallorossi di scegliere quali saranno le maglie ufficiali con cui la squadra giocherà nella prossima stagione. La votazione è aperta sulla pagina Facebook dell’Acr Messina fino alla mezzanotte di oggi, martedì 8 agosto. Già in tanti tifosi biancoscudati hanno votato la loro maglia con alcuni che hanno apprezzato l’iniziativa mentre altri, su alcune proposte, avrebbero voluto qualcosa di più elaborato.

A questo proposito la società ha precisato che le divise sono state disegnate dalla Givova, sponsor tecnico dell’Acr Messina. Di seguito le foto dei completini proposti, in lizza due maglie bianche che richiamano poi in modi diversi lo scudo giallorosso, due invece rosse con dei richiami al giallo, infine una sola maglia nera con aggiunte di giallo e rosso. Per votare ricordiamo bisogna andare sulla pagina Facebook ufficiale del Messina.

Da domani quindi il Messina avrà le sue maglie ufficiali e tra poco meno di un mese si scenderà in campo per la prima giornata di campionato. L’auspicio è che per quest’anno, a differenza di quello passato, la squadra possa avere le divise a disposizione ed evitare di giocare un intero mese, le prime cinque partite, tutte con la stessa maglia. Lo scorso anno fu quella nera.

