Sciacca: “No a piste ciclabili e parcheggi d’interscambio, sì a un’altra viabilità”

Verso le amministrative. Le posizioni del candidato sindaco di Rinascita Messina

MESSINA – “Non solo il no alle piste ciclabili e ai parcheggi d’interscambio, così come sono stati fatti. Dall’amministrazione Basile nessuna soluzione in termini di viabilità. I nostri 48 villaggi, tutti, hanno carenze di strade, di viabilità. La gente è costretta a percorrere il torrente o a posteggiare all’interno del torrente perché non ha spazi per poter mettere le macchine. E rimane fondamentale l’aspetto sismico. Basti pensare a quanto Messina avrebbe realizzato, in termini anche di lavoro, se noi avessimo utilizzato parte delle risorse del Pnrr per la messa in sicurezza dal punto di vista sismico degli edifici privati e pubblici. Avremmo avuto una città più sicura. Mi riferisco in modo particolare agli edifici strategici come ospedali e Prefetture. Ma pure ai privati, insisto. Con incentivi, avremmo potuto verificare lo stato di salute degli immobili e quindi intervenire dal punto di vista sismico. Questo avrebbe rappresentato una svolta”. Il candidato sindaco di Rinascita Messina Gaetano Sciacca così ha sintetizzato il suo punto vista sul tema viabilità, intervistato da Tempostretto.

E ancora: “Tutto il pacchetto viabilità va rivisto radicalmente. Dai parcheggi d’interscambio, quelli inutili tipo San Licandro e quelli realizzati al di sopra degli alvei del torrente, che sono contro norma, alle piste ciclabili, che sono state mal progettate. Senza dimenticare il discutibile ed emblematico taglio degli alberi sul Viale Giostra. E per fortuna, dall’altra parte, siamo riusciti a bloccare il taglio, sempre sul Viale Giostra. Tutto quello che riguarda la viabilità per noi è centrale. Ma è centrale anche la messa in sicurezza del territorio perché sappiamo quanto Messina abbia fragilità geologiche e idrogeologiche”.

“Vogliamo le ciclovie per valorizzare Messina”

Questo il pensiero invece nella prima conferenza stampa: “Il movimento Messina 3S (Sviluppo Sostenibilità Sicurezza) è stato fondato tre anni fa perché mi trovavo in Corso Cavour e stavo guardando l’installazione dei dossi. Mi sono chiesto: ma com’è possibile? Si avvicinarono anche i commercianti, non riuscivano a capire. Il cordolo ha poi anche impedito alle caditoie di raccogliere l’acqua, restringendo anche la carreggiata. Da lì abbiamo fondato il comitato senza fini politici. Questi fini sono arrivati solo quando qualcuno ha deciso che Messina avrebbe dovuto votare anticipatamente. La nostra battaglia è soprattutto sulla mobilità. Messina aveva strade larghe perché zona sismica. Negli anni le hanno ristrette, creando imbuti. Siamo a favore delle piste ciclabili ma non per quelle. Vogliamo le ciclovie. Ciclovie che potrebbero valorizzare le bellezze della città. Invito tutti a leggere il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), che prevede piste ciclabili ovunque”.

Continua Sciacca: “Una città non può sopportare queste infrastrutture. È un errore politico ma soprattutto tecnico. Quando sono stato invitato a confronti tecnici mi sono ritrovato da solo perché rifuggono il confronto. E i parcheggi di interscambio? Come si fa a farli su coperture di torrenti? Messina ha corsi d’acqua tombinati. E tu sopra questi alvei fai parcheggi e ne aumenti i rischi? Tutte queste opere non hanno avuto alcun beneficio. Si sono sprecate enormi quantità di denaro pubblico. Poteva essere messo in sicurezza il territorio dal punto di vista marino, idrogeologico e sismico”.

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