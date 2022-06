Scissione 5Stelle, la messinese D'Angelo resta nel Movimento - Tempostretto

Se D'Uva va con Di Maio, l'esponente messinese al Senato conferma la continuità accanto a Conte

MESSINA – “Quella che si conclude non è stata una settimana qualunque per il Movimento 5 Stelle, sono stati giorni che ricorderemo a lungo. Luigi Di Maio e altri colleghi ed ex compagni di viaggio hanno fatto una scelta che non condivido, figlia di motivazioni francamente poco comprensibili”. La senatrice messinese Grazia D’Angelo commenta così la “scissione” nel partito e annuncia la sua scelta di restare con l’ex premier.

“Io resto nel Movimento 5 Stelle, nella comunità in cui ho imparato a fare politica, ad affrontare i problemi delle persone, sostenere il mio territorio, a guardare oltre e vedere le soluzioni che altri pensavano fossero impossibili. Stiamo rilanciando il Movimento con il nostro presidente Giuseppe Conte. Ci stiamo dando quell’organizzazione e quei luoghi di confronto che non abbiamo mai avuto. Stiamo costruendo una proposta che sta dalla parte di chi soffre, di chi chiede una società più giusta e green, salari e lavoro almeno dignitosi. Vogliamo uno sviluppo che dia benessere ma al tempo stesso preservi il mondo in cui viviamo”, conclude nella nota ufficiale la D’Angelo.