Scomparso Bruno Bolchi, allenò Messina e Reggina - Tempostretto

Il mondo del calcio piange la scomparsa dell'ex calciatore e poi allenatore milanese. L'ultima panchina sulla quale allenò fu proprio quella peloritana nel 2007

Si è spento ad 82 anni dopo 52 anni passati nel mondo del calcio. Prima da giocatore, cresciuto nelle giovanili dell’Inter nel 1954 e poi in prima squadra, ha vantato anche quattro presenze con la Nazionale. Dal 1971 in poi, appese le scarpette al chiodo, ha iniziato una lunga carriera da allenatore che l’ha portato tre volte a Messina: nel 1975, 2003 e 2007 ultima stagione in cui allenò. Si è spento a Firenze dopo una lunga malattia il 28 settembre 2022.

Per due volte ha seduto anche sulla panchina oltre lo Stretto della Reggina nel 1989 e poi a distanza di dieci anni nel 1999 quando la squadra amaranto raggiunse la storica Serie A. Bolchi in realtà riuscì ad ottenere altre 3 promozioni nella massima serie italiana nel 1985 col Bari, nell’1987 col Cesena e con il Lecce nel 1993. Tra le sue promozioni anche due Serie B conquistate col Bari nell’1984 e Pistoiese, primo risultato importante della sua carriera, nel 1977.

Era definito il Maciste del calcio per via della sua stazza e mascella pronunciata. Ma uno dei suoi record che nessuno potrà più togliergli è che fu la prima figurina Panini mai stampata. Come ricorda il Corriere.it infatti, Bolchi era capitano all’Internazionale Milano e fu fotografato per primo dai fratelli Panini nel 1961 che poi ebbero la geniale idea di creare l’album che da più di 60anni ci fa conoscere i protagonisti del calcio italiano.