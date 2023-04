Scontro auto-scooter sul viale Annunziata, 21enne in ospedale - Tempostretto

Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e il 118

MESSINA – Un giovane di 21 anni è rimasto ferito ed ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari in ospedale in seguito ad un incidente sul viale Annunziata nel pomeriggio. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter scontratosi, per cause in corso di accertamento, frontalmente con un’auto. Sul posto è giunta la sezione radiomobile della Polizia municipale coordinata dall’ispettore capo Mostaccio. Sul posto anche il comandante Stefano Blasco. Il 21enne è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Papardo e se la caverà in una decina di giorni. L’incidente, secondo una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe essere stato determinato da una mancata precedenza.