Un'altra persona è stata portata al "Cannizzaro". Traffico in tilt in diverse ore

Incidente mortale sull’autostrada A18 Catania-Messina. Nel pomeriggio di oggi un impatto tra moto e auto ha provocato la morte di una motociclista ventisettenne. Un’altra persona, che era seduta di dietro nella motocicletta, è stata portata in codice rosso al “Cannnizzaro” di Catania. A causa dell’incidente, nel tratto di Calatabiano, il traffico in autostrada è andato in tilt per diverse ore.