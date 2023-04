Tre i mezzi coinvolti sabato pomeriggio e traffico bloccato

MESSINA – Incidente in via Consolare Pompea sabato pomeriggio a Messina. Tre le auto coinvolte. Non dovrebbero esserci state conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul luogo, per gli accertamenti, la polizia municipale e notevoli le ripercussioni sul piano del traffico, in una zona che sarà sempre più animata nei fine settimana primaverili e poi estivi.