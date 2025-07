Scooter finisce su un bus in sosta sul viale Giostra, 72enne in codice rosso

Nuovo incidente a Messina. A riimanere ferito è stato lo scooterista, soccorso e portato in ospedale

MESSINA – Incidente questa mattina sul viale Giostra. Uno scooter ha avuto uno scontro con autobus in sosta. Intorno alle 11.30, vicino a un semaforo, anche un tir è stato coinvolto, in direzione verso lo svincolo autostradale. Lo scooterista, del 1953, è rimasto ferito e portato in ospedale in codice rosso.

Indagini in corso della polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina.

Atm tiene a precisare che – come è emerso dai sistemi di controllo montati a bordo – il bus coinvolto nell’impatto si trovava in sosta momentanea davanti alla fermata per consentire ai passeggeri di scendere e salire sul mezzo. L’autobus non ha dunque avuto alcun ruolo attivo nella dinamica del sinistro.