Scout Cngei, Rover della Sicilia e della Calabria insieme a Messina - Tempostretto

Si ritroveranno nella Base di Gesso concessa in uso dal Comune. In programma anche visite in città

MESSINA – I Rover scout Cngei della Sicilia e della Calabria si ritroveranno a Gesso (Messina), il prossimo sabato 29 aprile, nella nuova Base scout della sezione di Messina del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani. L’amministrazione comunale ha da qualche tempo concesso l’uso della vecchia scuola agli scout Cngei messinesi, che la stanno gradatamente riadattando per un utilizzo consono alle loro attività e per ospitare eventi come quello della Pasqua rover della macro regione, che coinvolge ragazzi e ragazze provenienti da tanti centri siciliani e calabresi. Da Gesso, domenica 30 aprile, raggiungeranno in cammino la località Musolino e successivamente, lunedì 1 maggio, i partecipanti

visiteranno Messina e più specificatamente Cristo Re, la fontana di Nettuno, piazza Baden Powell e piazza

Unione Europea. In questi luoghi gli scout avvieranno delle inchieste per conoscere meglio i luoghi della visita. A mezzogiorno, poi, non mancherà la visita all’orologio del Duomo.