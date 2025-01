Scuola “Cesareo”, problema risolto: i riscaldamenti ora funzionano

Le aule tornano al caldo dopo il ripristino della caldaia e un inconveniente in mattinata. Il consigliere La Fauci aveva chiesto spiegazioni all'assessora Cannata

MESSINA – Alla scuola “Cesareo” di San Michele, che fa parte dell’istituto comprensivo “Villa Lina”, i riscaldamenti funzionano o no? La domanda è d’obbligo a distanza di poche ore dal botta e risposta (pacifico) avuto tra il capogruppo di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci e l’assessora alle Politiche scolastiche Liana Cannata. E la risposta è: adesso sì. Ma andando con ordine il primo si era fatto portatore delle istanze dei genitori che hanno lamentato la situazione, con aule fredde e riscaldamenti non funzionanti. La seconda ha celermente risposto che il problema era stato “causato da una serie di malfunzionamenti rilevati sul generatore di calore” ed era stato già risolto.

La nuova nota di La Fauci: “Aule ancora fredde”

Ma nella mattinata del 15 gennaio è arrivata la nuova nota di La Fauci: “La situazione reale che mi viene segnalata dalle famiglie è ben diversa: i riscaldamenti risultano ancora non funzionanti, tanto che questa mattina diverse mamme sono state costrette a ritirare i propri figli da scuola per le temperature insostenibili nelle aule”. Il consigliere ha spiegato di non voler fare alcuna polemica ma solo di voler dare voce ai genitori per “capire se ci sia stata una carenza comunicativa tra il plesso scolastico e gli uffici comunali, o se si siano verificati ritardi tecnici negli interventi”. Il consigliere cita “le testimonianze dirette delle famiglie” che “raccontano una realtà differente, con aule ancora fredde e studenti in difficoltà”.

Cannata: “Problema risolto”

Un problema che in effetti c’è stato in mattinata ed è stato già risolto, come ha spiegato l’assessora Cannata, contattata da Tempostretto. Ha spiegato che “alcuni termosifoni stamattina non si sono attivati ma il dipartimento competente ha subito chiamato la ditta che ha di fatto ‘spurgato’ l’aria dall’interno della caldaia. È stato un problema legato alla pressione”. Un inconveniente tecnico legato al ripristino della caldaia stessa, che non è datata ma è stata acquistata circa 3 anni fa: “Può capitare che nel caso di una riattivazione di un sistema ci siano dei tempi simili”. L’assessora Cannata ha poi concluso: “Confermiamo che la caldaia era funzionate già ieri e che ci siamo subito mossi anche stamattina per sistemare l’inconveniente. Mi è stato assicurato che ora i riscaldamenti funzionano”.